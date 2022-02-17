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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:2257

Сумчанин став паралімпійським чемпіоном

Сьогодні, 5 березня, у китайському Пекіні стартували змагання на Паралімпійських іграх.

У перший день збірна України зуміла вибороти 7 нагород різного типу металу.

“3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову нагороду приніс Україні перший день Паралімпійських ігор у Пекіні. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок”, – йдеться у повідомленні НОК.

Золото зокрема здобув сумчанин Віталій Лук’яненко (він став вже 7-разовим чемпіоном Параігор) у біатлоні серед спортсменів з вадами зору. Парабіатлет присвятив свою перемогу рідним Сумам та Харкову, де він нині мешкає. Також першими стали Оксана Шишкова та Григорій Вовчинський.

Срібло у Олександра Казіка, Тараса Радя та Людмили Ляшенко. Бронза у Дмитра Суярка, пише sportclub.sumy.ua.

Спорт Паралімпійські ігри
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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