На Сумщині взято під варту вже 56 військовослужбовців збройних сил РФ За клопотанням слідчих та прокурорів рішенням суду 4 березня 2022 року 29 військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Всі затримані підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст.110 КК України).

Серед 29 заарештованих снайпер та командир роти. Найменшому - 19 років.

За даними слідства, підозрювані, виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення, із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями збройних сил України.

Нагадуємо, що до цього прокурорами Сумщини в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) було взято під варту 27 військовослужбовців.

Прокуратура Сумщини