На Сумщині взято під варту вже 56 військовослужбовців збройних сил РФ

Всі затримані підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст.110 КК України).
Серед 29 заарештованих снайпер та командир роти. Найменшому - 19 років.
За даними слідства, підозрювані, виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення, із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями збройних сил України.
Нагадуємо, що до цього прокурорами Сумщини в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) було взято під варту 27 військовослужбовців.
Прокуратура Сумщини