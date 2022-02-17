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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:59548

225 одиниць російської техніки розмістились на елеваторі в Роменському районі

В селі Біловодське Роменського району війська РФ в елеваторі розмістили 225 одиниць техніки на МХП "Дружба-Нова".

Про це 4 березня повідомив голова Роменської військової адміністрації Денис Ващенко, пише Суспільне.

Російські військові нікого до себе не підпускають. Там стоїть важка техніка та артилерія, повідомив голова РВА Денис Ващенко. Район у напрямку Липової Долини повністю заблоковано, в селі Колісники заміновані дороги і стоїть блокпост. Напрямок Недригайлова та Вільшани підконтрольний Україні.

Трьох з чотирьох українських заручників, яких взяли у полон на МХП, вдалося звільнити, повідомив Денис Ващенко. Одна людина досі залишається у полоні.

"Хочу подякувати тим людям, які сьогодні голими руками займають оборону. Я вам дуже вдячний. І здавати свої міста ніхто не збирається. Всім подонкам хочу сказати: будуть всі штабелями складені на наших полях, а ми будем стояти до останнього. Перемога буде за нами", — наголосив голова РВА.

Общество
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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