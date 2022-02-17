Відкриті офіційні рахунки для допомоги сумській ТрО (НАТО) Сумська обласна військова адміністрація повідомляє про оіційні рахунки для допомоги територіальній обороні Сумщини.

Є можливість перераховувати допомогу з-за кордону.

Ось вони:

ГО "Добро перемагає",

ЄДРПОУ 43411065

BANK BENEFICIARY: Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "Oschadbank")

SWIFT: COSBUAUKSUM

BENEFICIARY/ NAME_ Good Wins_

UA813375680000026008300867992 (гривна);

UA763375680000026007301867992 (дол.США);

UA713375680000026006302867992 (євро)

Ми відкрили ці рахунки, замість збору коштів на картку фізособи. Усі кошти, надіслані до цього - отримали, велика усім дяка!

Потреби наших захисників закриваємо!

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