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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:35273

Відкриті офіційні рахунки для допомоги сумській ТрО (НАТО)

Сумська обласна військова адміністрація повідомляє про оіційні рахунки для допомоги територіальній обороні Сумщини.

Є можливість перераховувати допомогу з-за кордону.
Ось вони:
ГО "Добро перемагає",
ЄДРПОУ 43411065
BANK BENEFICIARY: Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "Oschadbank")
SWIFT: COSBUAUKSUM
BENEFICIARY/ NAME_ Good Wins_
UA813375680000026008300867992 (гривна);
UA763375680000026007301867992 (дол.США);
UA713375680000026006302867992 (євро)
Ми відкрили ці рахунки, замість збору коштів на картку фізособи. Усі кошти, надіслані до цього - отримали, велика усім дяка!
Потреби наших захисників закриваємо!

Джерело

Общество
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