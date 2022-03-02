На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу Повідомлення про тривогу в населених пунктах Сумщини оперативно поширюватимуться на спеціальних каналах у месенджерах Viber i Telegram та в додатках.

Щоб приєднатися, перейдіть за посиланням: Телеграм: https://t.me/surenasumy. Вайбер: https://invite.viber.com/?g2=AQBDDNS9mfn7lk7Sn6PfddN%2FcQ78yYwsDplpsFtl5SiTdaVBVDv6eIWqP%2F7QIOZ5. https://apps.apple.com/.../%D0%BF%D0%BE.../id1611955391... Посилання на додаток для Android: https://play.google.com/store/apps/details... Послання на додаток для IOS: