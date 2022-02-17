Окупанти віддали нам трьох полонених мирних мешканців, – мер Конотопа

Про це в ефірі 24 каналу сказав мер Конотопа Артем Семеніхін. Він зазначив, що у місті люди активно працюють: хтось займається волонтерством, а хтось виявляє диверсантів.
"Пострілів наразі немає. Ситуація залишається напруженою. Конотоп під контролем людей. Вони нам віддали трьох наших полонених містян. Ми їм – нічого", – розповів мер.
У Конотопі кілька разів була повітряна тривога.
Над нашим містом проходила ворожа авіація. Ми бачили Мі-24. Містяни всі згуртовані і готові боронити місто, ніхто не збирається здаватися,
– сказав Семеніхін.