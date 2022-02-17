У Кролевці вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля 2 березня о 11:35, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «ЗАЗ-Таврія», по вул. Західна в м. Кролевець

Про пожежу повідомив власник, який під час руху побачив дим з-під панелі приладів. На місце події було направлено черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік, панель приладів та салон автомобіля.

О 11:50 загоряння локалізували, а о 11:56 – витративши на гасіння майже пів тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки т 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області