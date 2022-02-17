Рашисти заблокували роботу швидкої допомоги в Тростянці

Про це повідомляє мер Тростянця Юрій Бова.

Станом на 02 березня в Тростянці склалася вкрай напружена ситуація. Центр міста повністю окупований російською армією. Бригади екстреної медичної допомоги заблоковані російськими військами, у зв'язку з чим вони не мають можливості обслуговувати виклики.

За словами мера міста, Тростянецька міська лікарня продовжує працювати в посиленому режимі. Лікарі первинної медичної допомоги консультують онлайн. Юрій Бова також закликав людей зберігати спокій, і не наражати себе на небезпеку, по можливості залишаючись вдома.