У Шостці у порушника комендантської години виявили заборонені предмети

Подія сталася вчора близько 19 години у Шостці. Члени спільного патруля побачили чоловіка, який пішки пересувався містом у комендантську годину. Для перевірки відповідних документів його зупинили.
Перехожим виявився 38-річний шосткинець. Він пояснив, що нібито не встиг повернутися додому в дозволений час.
Під час огляду його речей були виявлені ніж, кастет, газовий балончик та невідомий піротехнічний виріб. Їх вилучили співробітники поліції.
Поліцейські звертаються до громадян з проханням не порушувати встановлених правил щодо комендантської години.
Залишайтеся вдома!
Нагадаємо, що під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.
Поліція Сумщини