У Шостці у порушника комендантської години виявили заборонені предмети Ніж, кастет, газовий балончик та невідомий піротехнічний виріб знайшли у рюкзаку чоловіка, який знаходився в громадському місці в комендантську годину без відповідної перепустки. Предмети були вилучені.

Подія сталася вчора близько 19 години у Шостці. Члени спільного патруля побачили чоловіка, який пішки пересувався містом у комендантську годину. Для перевірки відповідних документів його зупинили.

Перехожим виявився 38-річний шосткинець. Він пояснив, що нібито не встиг повернутися додому в дозволений час.

Під час огляду його речей були виявлені ніж, кастет, газовий балончик та невідомий піротехнічний виріб. Їх вилучили співробітники поліції.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням не порушувати встановлених правил щодо комендантської години.

Залишайтеся вдома!

Нагадаємо, що під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

Поліція Сумщини