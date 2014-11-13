До уваги сумчан, які потребують допомоги стоматологів та едокринологів

Управління охорони здоров’я повідомляє про роботу стоматологів та ендокринологів, які надаватимуть медичну допомогу в Сумах у вівторок, 1 березня.
У міській стоматологічній поліклініці по вул. Паркова, 2/1, з 08:30 до 14:00 вестимуть прийом два лікар-стоматолога.
У поліклініці по вул. Ковпака – два лікаря-стоматолога з 08:30 до 12:30.
У період воєнного стану також сумчан безкоштовно консультують лікарі-ендокринологи.
За телефоном (050)9580966 сьогодні консультуватиме лікар КНП «ЦМКЛ № 1» Тетяна НЕСТЕРЕНКО з 08:00 до 16:00.
Лікар КНП «Клінічна міська лікарня № 5» – за номером 66-28-04 з 09:00 до 14:00.
Лікар КНП «Клінічна міська лікарня Святого Пантелеймона» Юлія НАУМКО – за номером (066)2167668 З 08:00 до 16:00.
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