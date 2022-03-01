Прокуратура Сумщини продовжує документувати злочини, що вчиняє країна-агресор на нашій землі За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 28 лютого 2022 року розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 110 КК України).

За даними слідства, 24 - 27 лютого 2022 року представники підрозділів збройних сил та інших силових відомоств Російської Федерації, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосуванням ракетної зброї обстріляли на військову частину в м.Охтирка Сумської області. У результаті обстрілу загинули українські військовослужбовці та цивільні особи, завдано руйнувань військовій та цивільній інфраструктурі міста. На даний час офіційно! підтверджено загибель 30 осіб, однак точна кількість постраждалих уточнюється.