Прокуратура Сумщини продовжує документувати злочини, що вчиняє країна-агресор на нашій землі

За даними слідства, 24 - 27 лютого 2022 року представники підрозділів збройних сил та інших силових відомоств Російської Федерації, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосуванням ракетної зброї обстріляли на військову частину в м.Охтирка Сумської області. У результаті обстрілу загинули українські військовослужбовці та цивільні особи, завдано руйнувань військовій та цивільній інфраструктурі міста. На даний час офіційно! підтверджено загибель 30 осіб, однак точна кількість постраждалих уточнюється.