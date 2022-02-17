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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:18199

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (1 березня)

Управління охорони здоров’я інформує про роботу амбулаторій, в яких ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри.

Планові заходи наразі не проводяться, у тому числі вакцинація! У разі нагальної необхідності можна звертатися на прийом до лікаря в амбулаторії. Всі інші питання необхідно вирішувати у телефонному режимі з лікарями, з якими укладена декларація.

Станом на 1 березня поточного року працюють:

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

  • Амбулаторія (вул. Іллінська 48-50) 08:00–12:00, прийом ведуть три лікаря для дорослих та дітей.
  • Амбулаторія (вул. Аніщенко, 10) 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих та дітей.
  • Амбулаторія (вул. Праці, 3) 08:00–12:00, прийом веде один лікар-педіатр (в будівлі дитячої поліклініки) та один лікар (в будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4).
  • Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 08:00–12:00, прийом ведуть два лікаря для дорослих та дітей.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

  • Амбулаторія (вул. Привокзальна, буд. 3А), 08:00–12:00, прийом ведуть два лікаря для дорослих та дітей.
  • Амбулаторія (вул. Івана Сірка, буд. 33/1), 08:00–12:00, прийом ведуть чотири лікаря для дорослих та дітей.
  • Амбулаторія (вул. Івана Сірка, буд. 3), 08:00–12:00, прийом ведуть два лікаря-педіатра.
  • Амбулаторія (вул. Паркова, буд. 1), 08:00–12:00, прийом ведуть два лікаря для дорослих та дітей.
  • КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар-терапевт (для дорослих) з 09:00 до 14:00.
Общество
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