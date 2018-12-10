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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:06901

В Глухове родственники умершей пациентки устроили расправу с персоналом больницы

О том, что в глуховской больнице случилось ЧП, журналистам сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.

Все началось с того, что в одном из отделений скончалась женщина, проходившая там лечение. Это вызвало негативную реакцию у ее родственников, которые устроили в больнице настоящий скандал с дракой: избили доктора и медсестру. Разбушевавшихся посетителей удалось угомонить лишь с помощью полиции.

Подтвердить или опровергнуть ночное вторжение с нападением журналист сайта Ваш Шанс попросил заместителя главы Глуховской ОТГ Марианну Васильеву, поскольку местные правоохранители на связь с журналистами не выходят. Марианна Ивановна сказала, что ЧП действительно было, однако комментировать на глуховском уровне никто ничего не будет - ведется следствие. 

Право Больница Драка
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