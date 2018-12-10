В Глухове родственники умершей пациентки устроили расправу с персоналом больницы

Все началось с того, что в одном из отделений скончалась женщина, проходившая там лечение. Это вызвало негативную реакцию у ее родственников, которые устроили в больнице настоящий скандал с дракой: избили доктора и медсестру. Разбушевавшихся посетителей удалось угомонить лишь с помощью полиции.
Подтвердить или опровергнуть ночное вторжение с нападением журналист сайта Ваш Шанс попросил заместителя главы Глуховской ОТГ Марианну Васильеву, поскольку местные правоохранители на связь с журналистами не выходят. Марианна Ивановна сказала, что ЧП действительно было, однако комментировать на глуховском уровне никто ничего не будет - ведется следствие.
29 апреля, около 5 часов утра, патрулируя Покровскую площадь, экипаж патрульных стал очевидцами драки в сквере имени Харитоненко....
В отделе коммуникации полиции Сумщины сообщили, что участниками ночной драки у входа в парк имени Кожедуба стали двое мужчин, которые...
По обнародованным в СМИ видео, на котором один мальчик наносит удары другому, а также информации о несоответствующей реакции на факт...
В четверг, 16 мая, возле Свесской поликлиники и больницы около 200 местных жителей протестовали против закрытия терапевтического отделения – единственного...
Инцидент произошел ночью 7 декабря на ул. СКД....