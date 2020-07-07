Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:34541

В центре Сум произошла драка (видео)

29 апреля, около 5 часов утра, патрулируя Покровскую площадь, экипаж патрульных стал очевидцами драки в сквере имени Харитоненко.

Один мужчина бил другого, который лежал на земле, потом достал что-то из кармана и побежал прочь. Инспекторы немедленно направились за нападающим, но тот пытался убежать и от полицейских. Стражи порядка догнали и задержали его. Он признался, что нанес телесные повреждения своему оппоненту, а потом забрал у него мобильный телефон и паспорт.

Также полицейские нашли потерпевшего. После полученных травм он не понимал, что произошло и где находится. Стражи порядка вызвали ему «скорую», врачи оказали мужчине необходимую помощь. Когда пострадавший немного пришел в себя, то узнал и свои вещи, и нападающего.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Право Драка Патрульная полиция
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство (видео)
27.04.2021 18:05

Сумские патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство (видео)

На линию 102 позвонила встревоженная женщина, которая сильно волновалась за своего мужа. Заявительница рассказала, что он, придя домой, довольно странно...

В Сумах патрульный автомобиль едва не попал в ДТП
18.12.2020 17:29

В Сумах патрульный автомобиль едва не попал в ДТП

На водителя, который едва не въехал в патрульный автомобиль, составили админпротокол....

Сумские патрульные обнаружили мотоцикл в международном розыске
11.10.2020 09:33

Сумские патрульные обнаружили мотоцикл в международном розыске

Транспортное средство сумские патрульные обнаружили на улице Белопольское шоссе....

25.09.2020 19:34

Сумские патрульные задержали наркомана, который угрожал взорвать квартиру (видео)

По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который неадекватно себя вел в одной из многоэтажек на улице Харьковской....

Что делали сумские копы на выходных?
07.07.2020 07:47

Что делали сумские копы на выходных?

За выходные, 4-5 июля патрульные проработали почти 570 сообщений....

Новости

Сумчани зможуть подивитися відеотрансляції Великодніх богослужінь із двох храмів
Вчера 13:49
На Сумщине 72729 случаев COVID-19: подробности
Вчера 08:43
С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды
29.04.2021 13:30
Сумские полицейские оперативно разыскали сбежавшего из дома 13-летнего парня
Вчера 23:03
«Альянс» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге
Вчера 21:00
«Хватит кормить Бандеру и Киев». На Сумщині залізничник ледь не сів до тюрми за лайки
Вчера 20:43
В центре Сум произошла драка (видео)
Вчера 20:34
Сумські поліцейські розшукують безвісті зниклого малолітнього Артема Сердюка
Вчера 18:07
Як провести травневі свята і Великдень без шкоди для довкілля та власного гаманця?
Вчера 17:14
Сумские студенты стали чемпионами Украины по кикбоксингу
Вчера 16:36
Сумським прикордонникам презентували пісню “Зелений берет”
Вчера 15:54
Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома
Вчера 15:16
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
Вчера 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.