В центре Сум произошла драка (видео) 29 апреля, около 5 часов утра, патрулируя Покровскую площадь, экипаж патрульных стал очевидцами драки в сквере имени Харитоненко.

Один мужчина бил другого, который лежал на земле, потом достал что-то из кармана и побежал прочь. Инспекторы немедленно направились за нападающим, но тот пытался убежать и от полицейских. Стражи порядка догнали и задержали его. Он признался, что нанес телесные повреждения своему оппоненту, а потом забрал у него мобильный телефон и паспорт.

Также полицейские нашли потерпевшего. После полученных травм он не понимал, что произошло и где находится. Стражи порядка вызвали ему «скорую», врачи оказали мужчине необходимую помощь. Когда пострадавший немного пришел в себя, то узнал и свои вещи, и нападающего.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия.