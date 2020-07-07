В центре Сум произошла драка (видео)

Один мужчина бил другого, который лежал на земле, потом достал что-то из кармана и побежал прочь. Инспекторы немедленно направились за нападающим, но тот пытался убежать и от полицейских. Стражи порядка догнали и задержали его. Он признался, что нанес телесные повреждения своему оппоненту, а потом забрал у него мобильный телефон и паспорт.
Также полицейские нашли потерпевшего. После полученных травм он не понимал, что произошло и где находится. Стражи порядка вызвали ему «скорую», врачи оказали мужчине необходимую помощь. Когда пострадавший немного пришел в себя, то узнал и свои вещи, и нападающего.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
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