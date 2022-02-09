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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25323

Сумские футзалисты добыли очко в Ривном

Сегодня, 19 февраля, проходят матчи 20-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» (13 очков, 8 место) играл в гостях против ФК «Кардинал-Ривнестандарт» (22 очка, 4 место). Игра завершилась боевой ничьей 2:2, при этом сумчане не забили ни разу: оба мяча за наших забивали хозяева площадки, оформив два автогола. При чем последний – на последней секунде матча забил игрок, минутой раньше выведший ривнян вперед.

После этой игры у сумчан 14 очков и по-прежнему восьмое место, выводящее их в плей-офф.

ФК «Кардинал-Ривнестандарт» - АФФК «Сумы» 2:2 (1:Innocent

Голы: Сергей Кравчук (7), Богдан Новак (39) - Максим Малиновский (34, авт.), Богдан Новак (40. авт).

Спорт АФФК Сумы Футзал
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