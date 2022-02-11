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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:49181

Кому могут запретить покидать Украину на период военного положения?

В Парламенте зарегистрирован законопроект №7055 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения".

Законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» путем дополнения статьи 10 новыми частями второй и третьей, которыми предусмотрен перечень лиц, которым в условиях военного положения запрещается выезд из Украины, и определено, что указанные лица смогут выезжать из Украины исключительно для осуществления собственных полномочий на основании распоряжения Президента Украины.

Предлагается в период военного положения запретить выезд из Украины:

1) членов Кабинета Министров Украины, первых заместителей и замминистров;

2) народных депутатов Украины;

3) глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

4) государственных служащих, занимающих должности госслужбы категории "А";

5) руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;

6) военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных согласно закону;

7) лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;

Cool руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

9) руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

В случае принятия, документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

 
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