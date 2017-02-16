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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Кролевце почтили полковника, погибшего в зоне АТО

Сегодня, 17 февраля, в Кролевце почтили память Андрея Лепехи, который 17 февраля 2015 года пал в боях за Дебальцево.

Чествование произошло на Центральном кладбище, у могилы погибшего Героя. Отец Игорь отслужил молебен. Чиновники, военные и горожане почтили память Героя минутой молчания и возложением цветов, пишет Сайт Кролевца.

Справка

45-летний полковник Андрей Лепеха в командировках на Востоке был трижды и не только руководил логистикой обеспечения горючим в зоне проведения АТО, но и лично осуществлял доставку горюче-смазочных материалов в подразделения Вооруженных Сил Украины. 17 февраля 2015 года боевые столкновения проходили непосредственно в самом городе Дебальцево. В тот день после очередной доставки горючего для украинских подразделений, заблокированных вблизи города, при выходе из оцепления после очередной заправки техники колонна автотопливозаправщиков попала под минометный обстрел, во время которого и погиб Андрей Лепеха.

Указом Президента Украины от 15 мая 2015 года №270/2015 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, полковник Андрей Лепеха награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (посмертно).

Общество Герой АТО
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