Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00266

Сумчан запрошують на сеанси «Історичного кіноклубу»

Раз на місяць в приміщенні Сумської міської галереї відбуватимуться кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим важливим датам в історії.

До Дня героїв Небесної Сотні 20 лютого о 15:00 запрошуємо всіх бажаючих на показ документального фільму «Зима у вогні: Боротьба України за свободу».

Стрічка знята режисером Євгеном Афінеєвським за сприяння платформи Netflix. Світова прем'єра відбулась 3 вересня 2015 року на Венеційському кінофестивалі. показує 93-денний період зими 2013-2014, змальовуючи такі події, як Революція Гідності, рух за громадянські права, що перетворюється на підтримувану мільйонами людей революцію. У кінострічку увійшли: інтерв'ю з протестувальниками, записи з місця подій та великомасштабний погляд на конфлікт. «Зима у вогні» документує боротьбу українських протестувальників, які стояли на своєму, незважаючи на кровопролиття, відчай та тяжкі умови.

Вхід вільний із дотриманням карантинних обмежень.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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