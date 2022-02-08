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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:22288

Сумская полиция утверждает, что готова к обеспечению правопорядка на улицах города

С 14 по 19 февраля личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы.

Это означает увеличение количества правоохранителей, обеспечивающих публичную безопасность на улицах городов и усиление охраны объектов критической инфраструктуры.

Инструктаж личного состава полиции Сумщины провел заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко.

Он отметил задачи, которые сейчас являются приоритетными для правоохранителей, а именно: обеспечение безопасности граждан и публичного порядка, усиление охраны объектов критической инфраструктуры, быстрое реагирование на все сообщения о возможных совершениях преступлений и правонарушений, а также соблюдение личной безопасности во время несения службы.

Всего на охрану публичной безопасности и порядка областного центра сегодня задействовано более 150 правоохранителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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