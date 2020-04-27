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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:15

Сумские дорожники раскачиваются три дня, чтобы начать уборку остановок (видео)

У одного предприятия договор закончился, а другое - не начало работу.

Речь о уборке остановок общественного транспорта в Сумах. Тендер, который провел департамент инфраструктуры, выиграло коммунальное предприятие «Дорремстрой», пишет Суспільне.

По договору в течение 2021 года предприятие должно убирать 307 остановок в Сумах и Верхнем и Нижнем Песчаном. Это обойдется общине Сум в 2,7 миллиона гривен.

По словам директора предприятия Александра Вегеры, договор вступил в действие с 1 марта, два дня знакомились, поэтому работу начинают с 3-го.

«Мы пока готовимся, а завтра (3 марта - Ред.) выпускаем по три машины и будем наводить порядок, а затем перейдем в ночные смены. Мы будем урны вывозить, второе - очищать от снега. Мы будем заниматься уборкой, а приобретение остановок, урн не входит в наши обязанности», - сказал Вегера.

По условиям договора, с апреля по ноябрь предприятие должно убирать каждую остановку каждые два дня. Зимой - восемь раз в месяц. Всего насчитывается 390 остановок. По информации департамента инфраструктуры, из 83-х, не вошедших в договор с «Дорремстроем», 47 - в аренде, остальные - не используются.

По словам начальника управления благоустройства городского департамента инфраструктуры Юрия Шевченко, в 2021 году планируют объявить тендер и на приобретение урн. Сколько именно нужно их приобрести для остановок общественного транспорта, определят после их инвентаризации.

Общество Остановки Уборка остановок
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