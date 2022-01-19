В Сумах завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике

В манеже СумГУ соревновались сборные 24 регионов Украины. В итоге лучшими стали киевляне – 571 очко, далее – днепряне - 454, харьковчане - 419… Сумчане на 7-ом месте с 326 очками.
В личном зачете у сумчан две медали:
«золото» - Олег Свистун в спортивной ходьбе на 5000 м – 19:46,50,
«серебро» - Александр Погорилко в беге на 400 м – 47,14 с.
Кроме того, сумчане (Анна Цыбульник, Андрей Нечипоренко, Дарина Маслюк, Александр Погорилко) добыли «серебро» в смешанной эстафете 4х400 м.
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