ФК «Альянс» победил в первом матче межсезонья

В Харькове наши встречались с кременчугским «Кремнем». Благодаря двум голам Осадчего (27 –я минута) и Сидоренко (46) победу одержали липоводолинцы.
Следующий матч намечен на 5 февраля против СК «Полтава».
Но не ФК «Сумы», а липоводолинско-николаевский «Альянс» с «Викторией»....
Липоводолинский клуб покинули еще два футболиста....
Теперь уже официально! Анатолий Бессмертный – новый главный тренер ФК «Альянс»....
Руководство клуба из Николаевки Сумского района сообщает об очередных кадровых изменениях....
Первые учебно-тренировочные сборы начнется в Сумах 24 января, а закончится 17 февраля....