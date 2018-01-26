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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах вшанували героїв Крут

Сьогодні, 29 січня, у Сумах відбулося вшанування героїв Крут.

Урочистості, в яких взяли участь представники обласної та міської влади та громадськість, відбулися біля пам’ятного знаку на вул. Героїв Крут.

Довідково

Бій під Крутами відбувся 29 або 30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Одночасно з ним у Києві розпочалося третє більшовицьке повстання, яке змусило у вирішальний момент розвернути підкріплення, направлене на цей напрямок, на його придушення.

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. Бій під Крутами став важливою частиною української історичної пам'яті.

Общество Герои крут
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