В Шостке хотят построить лыжероллерную трассу европейского уровня

Как разъяснила начальница управления образования Наталья Сергейко, проектом предусмотрена укладка нового асфальта, ремонт фасадов всех зданий, реконструкция подтрибунных и трибунных помещений, современное освещение территории.
«Мы хотим построить лыжероллерную трассу европейского уровня, соблюдая все стандарты, чтобы можно было проводить всеукраинские соревнования», – дополнил городской голова Николай Нога.
Заказчиком работ будет департамент капитального строительства Сумской ОГА, пишет Шостка.инфо.
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