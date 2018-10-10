В Шостке хотят построить лыжероллерную трассу европейского уровня На заседании исполкома Шосткинского горсовета 28 января был утвержден проект реконструкции лыжероллерной трассы КДЮСШ «Барса».

Как разъяснила начальница управления образования Наталья Сергейко, проектом предусмотрена укладка нового асфальта, ремонт фасадов всех зданий, реконструкция подтрибунных и трибунных помещений, современное освещение территории.

«Мы хотим построить лыжероллерную трассу европейского уровня, соблюдая все стандарты, чтобы можно было проводить всеукраинские соревнования», – дополнил городской голова Николай Нога.

Заказчиком работ будет департамент капитального строительства Сумской ОГА, пишет Шостка.инфо.