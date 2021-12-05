Сумские гандболисты проиграли в Харькове 28-29 января прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге.

СГК «Сумы» играл на выезде против харьковского «ХАИ-ФГХО». В пятницу хозяева были сильнее 41:14 (21:6). За сумчан отличились Олег Бордунов и Алексей Писковой – по 6 голов. В субботу – 32:10 (18:4). За сумчан отличились Алексей Писковой – 5 голов и Олег Бордунов – 4.

Другие матчи тура:

«УДХТУ» (Днепр) – «RGM-СумГУ» (Сумы) 0:10, 0:10 (днепряне снялись с турнира)

ДЮСШ Лагутина (Запорожье) – «ХНУ – ДЮСШ № 1» (Хмельницкий) 16:22, 16:26

После 8 туров лидируют хмельнитчане и харьковчане – по 24 очка (14 игр), далее – «RGM Group – СумГУ» – 19 (14)… СХК «Сумы» – 0 (12) и последнее место.