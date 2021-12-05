Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50136

Сумские гандболисты проиграли в Харькове

28-29 января прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге.

СГК «Сумы» играл на выезде против харьковского «ХАИ-ФГХО». В пятницу хозяева были сильнее 41:14 (21:6). За сумчан отличились Олег Бордунов и Алексей Писковой – по 6 голов. В субботу – 32:10 (18:4). За сумчан отличились Алексей Писковой – 5 голов и Олег Бордунов – 4.

Другие матчи тура:

«УДХТУ» (Днепр) – «RGM-СумГУ» (Сумы) 0:10, 0:10 (днепряне снялись с турнира)

ДЮСШ Лагутина (Запорожье) – «ХНУ – ДЮСШ № 1» (Хмельницкий) 16:22, 16:26

После 8 туров лидируют хмельнитчане и харьковчане – по 24 очка (14 игр), далее – «RGM Group – СумГУ» – 19 (14)… СХК «Сумы» – 0 (12) и последнее место.

Спорт Гандбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские гандболисты снова проиграли
25.12.2021 17:11

Сумские гандболисты снова проиграли

24-25 декабря проходили матчи 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

Сумские гандболисты проиграли в гостях
24.12.2021 21:00

Сумские гандболисты проиграли в гостях

Сегодня, 24 декабря, стартовал 7-й тур чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге....

В сумском гандбольном дерби победитель тот же
11.12.2021 15:43

В сумском гандбольном дерби победитель тот же

В Сумах прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

В Сумах прошло гандбольное дерби
10.12.2021 21:28

В Сумах прошло гандбольное дерби

10-11 декабря в Сумах проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей мужской лиги....

Сумские гандболистки проиграли донетчанкам
05.12.2021 11:34

Сумские гандболистки проиграли донетчанкам

3-4 декабря в Кривом Роге прошли перенесенные игры 1-го тура чемпионата Украины по гандболу....

view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
Сегодня 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
Вчера 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.