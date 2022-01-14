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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчани можуть взяти участь у навчальних українсько-польських обмінах молоді

Міністерство молоді та спорту оголошує прийом заявок на участь у конкурсі проєктів у рамках здійснення українсько-польських обмінів молоддю у 2022 році.

На проведення конкурсу проєктів цього року у Державному бюджеті України передбачено 7 млн грн.

Подати заявку на участь у конкурсі можуть неприбуткові організації, які працюють з молоддю, зокрема:

  • - інститути громадянського суспільства;
  • - заклади освіти;
  • - комунальні установи, які працюють з молоддю.

Юридичні особи, зареєстровані в Україні, подають заявки на участь у конкурсі до Міністерства молоді та спорту України, керуючись інформацією, розміщеною на офіційному сайті Мінмолодьспорту.

Умови реалізації проєктів:

  • - один проєкт може тривати не менше п’яти та не більше 10 днів, не враховуючи дні приїзду і від’їзду учасників підготовчого етапу та підготовчого візиту реалізації проєкту;
  • - участь у проєктах можуть брати особи віком від 14 до 35 років та особи, що працюють із молоддю;
  • - кількість учасників проєкту повинна становити 10-40 осіб, у тому числі супроводжуючі чи керівники групи;
  • - кількість учасників проєкту з України та Польщі має бути рівною.

Пакет документів на участь у конкурсі має бути поданий до Мінмолодьспорту до 16:00 (за київським часом) 28 лютого 2022 року у друкованій формі (у двох примірниках) на офіційному бланку організації на адресу: м. Київ, вул. Еспланадна, 42 к. 418, та електронній формі kultmolodi@ukr.net.

Детальна інформація за цим посиланням.

Общество
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