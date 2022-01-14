Сумчани можуть взяти участь у навчальних українсько-польських обмінах молоді

На проведення конкурсу проєктів цього року у Державному бюджеті України передбачено 7 млн грн.
Подати заявку на участь у конкурсі можуть неприбуткові організації, які працюють з молоддю, зокрема:
Юридичні особи, зареєстровані в Україні, подають заявки на участь у конкурсі до Міністерства молоді та спорту України, керуючись інформацією, розміщеною на офіційному сайті Мінмолодьспорту.
Умови реалізації проєктів:
Пакет документів на участь у конкурсі має бути поданий до Мінмолодьспорту до 16:00 (за київським часом) 28 лютого 2022 року у друкованій формі (у двох примірниках) на офіційному бланку організації на адресу: м. Київ, вул. Еспланадна, 42 к. 418, та електронній формі kultmolodi@ukr.net.
Детальна інформація за цим посиланням.