Сумчани можуть взяти участь у навчальних українсько-польських обмінах молоді

На проведення конкурсу проєктів цього року у Державному бюджеті України передбачено 7 млн грн.

Подати заявку на участь у конкурсі можуть неприбуткові організації, які працюють з молоддю, зокрема:

- інститути громадянського суспільства;

- заклади освіти;

- комунальні установи, які працюють з молоддю.

Юридичні особи, зареєстровані в Україні, подають заявки на участь у конкурсі до Міністерства молоді та спорту України, керуючись інформацією, розміщеною на офіційному сайті Мінмолодьспорту.

Умови реалізації проєктів:

- один проєкт може тривати не менше п’яти та не більше 10 днів, не враховуючи дні приїзду і від’їзду учасників підготовчого етапу та підготовчого візиту реалізації проєкту;

- участь у проєктах можуть брати особи віком від 14 до 35 років та особи, що працюють із молоддю;

- кількість учасників проєкту повинна становити 10-40 осіб, у тому числі супроводжуючі чи керівники групи;

- кількість учасників проєкту з України та Польщі має бути рівною.

Пакет документів на участь у конкурсі має бути поданий до Мінмолодьспорту до 16:00 (за київським часом) 28 лютого 2022 року у друкованій формі (у двох примірниках) на офіційному бланку організації на адресу: м. Київ, вул. Еспланадна, 42 к. 418, та електронній формі kultmolodi@ukr.net.

Детальна інформація за цим посиланням.