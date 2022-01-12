Украинцам за бустерную вакцинацию дадут еще по 500 гривен Украинцам за третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса будут перечислены еще 500 гривен в рамках программы "єПідтримка".

Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам первого в наступившем году заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Больше половины ролика Зеленский говорил о борьбе с коронавирусом и пообещал тем, кто поставил третью (бустерную) дозу вакцины, еще 500 гривен в рамках программы "єПідтримка". А в феврале программу расширят дополнительно: тысячу за вакцинацию люди старше 60 лет смогут потратить на оплату коммунальных услуг.