Украинцам за бустерную вакцинацию дадут еще по 500 гривен

Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам первого в наступившем году заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Больше половины ролика Зеленский говорил о борьбе с коронавирусом и пообещал тем, кто поставил третью (бустерную) дозу вакцины, еще 500 гривен в рамках программы "єПідтримка". А в феврале программу расширят дополнительно: тысячу за вакцинацию люди старше 60 лет смогут потратить на оплату коммунальных услуг.
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