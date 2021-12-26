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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ушел из жизни директор Конотопской станции юных техников

Об этом сообщает Областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.

«Внешкольники Сумщины глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти директора Конотопской станции юных техников Долгопола Павла Павловича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Общество Утрата
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