Ушел из жизни директор Конотопской станции юных техников

«Внешкольники Сумщины глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти директора Конотопской станции юных техников Долгопола Павла Павловича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.
Печальную новость сообщили на странице Сумского областного театра для детей и юношества в Фейсбуке....
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