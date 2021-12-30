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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах сотрудники ГСЧС спасли провалившуюся под лед замерзшего водоема корову (видео)

Сегодня, 15 января, в 13:59 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Сумы по ул. Виноградная под лед замерзшего водоема провалилась корова.

По вызову было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники.

По словам владельца, во время выгула одна из коров зайдя на замерзший водоем провалилась под лед. Прибывшие по вызову спасатели, используя специальные веревки, обвязали скот. Сотрудники ГСЧС совместно с местным населением сначала вытащили корову на берег, а затем помогли ей выбраться по крутому склону на безопасный участок.

Благодаря своевременно оказанной помощи скот не пострадал. Владелец коровы поблагодарил спасателей за оперативность.

Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Корова Спасатели
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