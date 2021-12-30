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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині рятувальники запобігли масштабній пожежі на території приватного домогосподарства

14 січня о 14:26 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що в с. Новомиколаївка, Сумського району,горить приватний житловий будинок.

На гасіння направили відділення чергових караулів 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та 25-го державного пожежно-рятувального поста.

На момент прибуття в помешканні палали меблі, речі домашнього вжитку, побутова техніка, також полум’я частково охопило перекриття та покрівлю. Вогонь швидко поширювався по дерев’яних конструкціях, а тому виникла загроза перекидання полум’я на поряд розташовані дві господарчі споруди.

О 16:20вогнеборці локалізували пожежу, запобігши її подальшому поширенню. О 17:20 пожежу ліквідували.

Причина пожеж встановлюється.

Всього на гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

ГУ ДСНС України у Сумській області

Общество
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