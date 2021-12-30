На Сумщині рятувальники запобігли масштабній пожежі на території приватного домогосподарства

На гасіння направили відділення чергових караулів 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та 25-го державного пожежно-рятувального поста.
На момент прибуття в помешканні палали меблі, речі домашнього вжитку, побутова техніка, також полум’я частково охопило перекриття та покрівлю. Вогонь швидко поширювався по дерев’яних конструкціях, а тому виникла загроза перекидання полум’я на поряд розташовані дві господарчі споруди.
О 16:20вогнеборці локалізували пожежу, запобігши її подальшому поширенню. О 17:20 пожежу ліквідували.
Причина пожеж встановлюється.
Всього на гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.