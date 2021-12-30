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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:50334

На Сумщине полицейские помогли 4-летнему мальчику найти мать

Неравнодушные граждане увидели испуганного потерявшегося на рынке мальчика. Чтобы ребенок согрелся, они посадили его в автомобиль и вызвали полицию.

Сегодня около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что возле рынка в городе Кролевец граждане обнаружили 4-летнего мальчика. Ребенок был напуган и на вопросы взрослых не отвечал.

На место происшествия оперативно прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции Кролевца и немедленно приступили к поиску матери мальчика.

Полицейские обследовали как сам рынок, так и прилегающую к нему территорию и опросили очевидцев происшествия. После чего правоохранители решили воспользоваться громкоговорителем, что в конце концов дало положительный результат. Мама маленького путешественника нашлась.

По словам женщины, она отвлеклась, пока выбирала нужный товар, но не сразу заметила исчезновение ребенка. Полицейские провели с ней профилактическую беседу и посоветовали быть внимательной, особенно в местах большого скопления людей.

Женщина выразила свою благодарность работникам полиции Андрею Бондаренко и Евгению Бойко за проявленную заботу и ответственное отношение к своим служебным обязанностям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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