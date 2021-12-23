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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:11304

В исправительном центре на Сумщине полиция обнаружила наркотики

В Конотопе полиция разоблачила мужчину, хранящего наркотические средства.

Работники сектора ювенальной превенции получили информацию о том, что один из осужденных местного исправительного центра пытается пронести наркотические вещества на территорию заведения.

Во время поверхностной проверки у 46-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительном центре, правоохранители действительно обнаружили в кармане куртки 11 таблеток метадона. Обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", в рамках которого устанавливаются источники происхождения наркотических веществ. Санкция статьи предусматривает от наказания в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

«Обнаружение и привлечение к ответственности за незаконное изготовление, распространение и хранение наркотических веществ для нас – одно из приоритетных направлений работы. Поэтому при каждой отработке территории обслуживания Конотопского районного отдела полиции перед личным составом отдельной задачей всегда ставится выявление и документирование фактов незаконного оборота наркотиков. Вместе с тем, хочу обратиться к неравнодушным жителям города и района: если Вам известна любая информация о фактах изготовления, распространения, реализации, перевозки или хранения наркотических или психотропных веществ – сообщите об этом в дежурную часть Конотопского районного отдела полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или по телефонам: (068) 070-21-74 и (095) 348-86-06 или на спецлинию 102. Анонимность гарантирована», - говорит глава Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Метадон Наркотики
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