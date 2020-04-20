В Шостке вандалы сломали перила пандуса В центральном универмаге в Шостке хулиганы сломали перила пандуса.

Не прошло и года, когда до входа в центральный универмаг обновили перила пандуса и сам пандус. Однако сейчас они нуждаются в капитальном ремонте. В социальных сетях появилось фото зверски сломанного ограждения. Сейчас гололедица и перила на лестнице необходимы как никогда. Но вместо них служит красная предупредительная лента.

Следует заметить, не впервые центральный универмаг страдает от рук вандалов. Здесь уже не раз избивали витрины, пишет Шостка.