Сумчанка решила украсть продукты из супермаркета, чтобы устроить вечеринку Сотрудники полиции охраны задержали местную жительницу, совершившую кражу в одном из местных супермаркетов.

Спрятав свою добычу в сумке, женщина пыталась оставить магазин незамеченной. Теперь за совершенное злоумышленнице грозит до 5 лет ограничение свободы.

Вечером на пульт наблюдения полиции охраны пришел тревожный вызов. Сработала кнопка "Срочный вызов полиции" одного из супермаркетов города.

Виновницей вызова стала 35-летняя жительница областного центра. Как выяснилось, прогуливаясь по торговому залу, она брала с полок товар и прятала в сумку. Работники магазина с помощью камер видеонаблюдения заметили ее действия и вызвали правоохранителей.

В небольшой женской сумочке она умудрилась спрятать две бутылки спиртных напитков, рыбные консервы и сладости, но воспользоваться «вкусами» ей не удалось – в кассовой зоне на кражу уже ждали работники группы реагирования полиции охраны.

Как установили правоохранители, женщина нигде не работает и уже неоднократно испытывала проблемы с законом.

Сама правонарушительница объяснила свой поступок тем, что вечером ждала друзей, а денег на вечеринку не было. Стоимость похищенного составляет около 1000 гривен.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.