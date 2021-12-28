Сумчанка решила украсть продукты из супермаркета, чтобы устроить вечеринку

Спрятав свою добычу в сумке, женщина пыталась оставить магазин незамеченной. Теперь за совершенное злоумышленнице грозит до 5 лет ограничение свободы.
Вечером на пульт наблюдения полиции охраны пришел тревожный вызов. Сработала кнопка "Срочный вызов полиции" одного из супермаркетов города.
Виновницей вызова стала 35-летняя жительница областного центра. Как выяснилось, прогуливаясь по торговому залу, она брала с полок товар и прятала в сумку. Работники магазина с помощью камер видеонаблюдения заметили ее действия и вызвали правоохранителей.
В небольшой женской сумочке она умудрилась спрятать две бутылки спиртных напитков, рыбные консервы и сладости, но воспользоваться «вкусами» ей не удалось – в кассовой зоне на кражу уже ждали работники группы реагирования полиции охраны.
Как установили правоохранители, женщина нигде не работает и уже неоднократно испытывала проблемы с законом.
Сама правонарушительница объяснила свой поступок тем, что вечером ждала друзей, а денег на вечеринку не было. Стоимость похищенного составляет около 1000 гривен.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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