19-летнему ахтырчанину сообщили подозрение за угон авто В Ахтырщине полицейские сообщили о подозрении юноше в совершении незаконного завладения транспортным средством.

Злоумышленник воспользовался опрометчивостью владельца и взял авто, чтобы прокатиться. Правоохранители оперативно разыскали машину и установили личность правонарушителя. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Проходя мимо припаркованного автомобиля ВАЗ-21033, парень заметил, что его дверца не заперта, а ключ находится в замке зажигания. Мигом сел в салон, завел его и поехал вдоль улицы. Однако из-за технической неисправности автомобиля далеко уехать ему не удалось. Злоумышленник покинул его и одной из улиц районного центра, а сам прихватив автомагнитолу и документы на чужое транспортное средство скрылся.

Между тем, обнаружив пропажу автомобиля, 30-летний владелец обратился за помощью в полицию.

Уже вскоре полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разыскали заброшенный автомобиль и установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний охтырчанин.

Следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, юноше уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается.