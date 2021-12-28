На Сумщине больше всего доверяют вакцине от коронавируса Pfizer

Следующей по популярности, согласно данным СНБО, идет CoronaVac – ею вакцинировали 306 771 жителя, AstraZeneca – привили 106 635 человек, Moderna – 76 318 человек.
Всего на Сумщине вакцинировали уже 834 115 человек. За сутки первую дозу вакцины в Сумской области получил 521 человек. В общей сложности вакцинировались первой дозой в области 427 926 человек. Двумя дозами - 405 045 человек.
Источник: 0542
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