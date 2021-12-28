На Сумщине за среду 227 подтвержденных случая COVID-19 В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 227 человек

У жителей области за 5 января COVID-19 подтвердили у 227 человек (Конотопский р-н – 11, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 17, Сумский р-н – 176, Шосткинский р-н – 13)

По состоянию на 6 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2849 летальных исходов, за минувшие сутки – 4 (Конотопский р-н – 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области вылечились 126519 человек, из них за прошедшие сутки – 229 (Конотопский р-н – 50, Ахтырский р-н –7, Роменский р-н – 34, Сумский р-н – 133, Шосткинский р -н – 5).