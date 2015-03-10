Две трети убежищ в Сумах не пригодны к использованию Из 120 укрытий и защитных сооружений, зарегистрированных в Сумах, в 2021 году ни одно из статуса «неготовых» в «готовое» не перевели.

Такую информацию сообщил первый заммэра Сум Михаила Бондаренко в ответ на запрос журналистов Суспільного. Причина, говорится в письме, – отсутствие денег. В каком же состоянии сумские укрытия, и как действовать во время вероятных артобстрелов, — в материале.

Один из 20 домов в Сумах, где есть укрытие, расположен по адресу Ярослава Мудрого, 40. В последний раз ремонт здесь производили около 30 лет назад, рассказывает жительница дома Раиса Могила. Ключи от него, говорит, есть у каждой квартиры, но никаких условий, чтобы спрятаться здесь нет.

«Какое это гражданское помещение, когда выхода запасного нет. Давайте, начнем с того. Я им говорю: не ходите сюда, вы сделайте там запасной выход хотя бы люком, а его завалили. Кошки могут залезть и вылезти», - рассказывает она.

По информации горсовета, последний раз это укрытие обследовали летом 2019 года и признали неготовым к использованию. Всего в Сумах из 120 защитных сооружений и укрытий 83 признаны неготовыми принять людей.

Проводить обследование подвалов – можно ли их использовать как самые простые укрытия, должны проводить управители домов, говорится в ответе на запрос. По информации отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения городского совета в Сумах проверили 248 подвальных помещений. Из них большинство не смогут использоваться в качестве простых укрытий, потому что 80% площади заняты под кладовки жильцов домов.

Большинство специальных убежищ Сум расположены на территории предприятий, поэтому попасть туда, говорит директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, обычные люди не смогут.

«В убежища и противорадиационные укрытия они не смогут попасть, а они должны, это и ОСМД и ЖЭКи, то есть органы местного самоуправления, отрабатывать вопросы, где укрываться населению. Население должно знать: что, если это укрытие и до него добираться больше, чем пять минут, лучше оставаться в своем доме, или спуститься на нижние этажи, или находиться в ванной комнате, где нет сплошного проникновения поражающих элементов, как от взрывной волны», — отметил он.

Спрятаться тоже можно не во всех подвалах, говорит Александр Милаш. Для них есть требования: в доме не более 5-ти этажей, высота помещения не менее 1,80 и должно быть два выхода. Не считая того, отсутствие технических коммуникаций. Обеспечивать необходимым помещение для укрытия населения должен тот, на чьем балансе объект.

«Это помещение, дается 24 часа, обеспечено должно быть питьевой водой, аптечкой первой необходимости. Во-вторых, оно должно рассчитываться на то, чтобы люди там могли находиться до двух часов, но по тем свойствам и на случай чего - до 24 часов. То есть органы местного самоуправления должны собрать все ОСМД, на чьем балансе находятся эти здания, где комиссия уже определена, дать определенное время для того, чтобы они смогли в течение 24 часов приготовить это помещение. Куда им идти и что им делать, брать с собой «тревожный чемодан», - говорит Милаш.

Всего в Сумской области, по его словам, — 1009 официальных защитных сооружений. Из них на декабрь 2021 года технически готовы к использованию 64%.

Около двух недель назад на сайте областного департамента гражданской защиты обновили памятку — как вести себя во время обстрела в зависимости от того, где вас застали выстрелы.

По словам Александра Милаша, средства на ремонт 1009 защитных сооружений планировали в бюджетах районных, сельских, поселковых городских советов и предприятий. Это около полутора миллионов гривен. Сколько потратили, будет известно по окончании года.