Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18541

Мэр Сум поручил проверить бомбоубежища

Вопрос подняли сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко в связи с эскалацией на границе с Россией дал поручение своему первому заму Михаилу Бондаренко и начальнику отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артуру Петрову проверить бомбоубежища и переговорить с командиром территориальной обороны насчет возможных учений.

Общество Бомбоубежища
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

10.12.2018 11:10

В Сумах на бомбоубежища нужно 50 миллионов

Сумские защитные сооружения коммунальной формы собственности требуют ремонта....

16.07.2018 14:14

В Сумах проинспектируют готовность защитных сооружений гражданской защиты

В Сумах создали временную комиссию по осуществлению контроля за содержанием и состоянием готовности защитных сооружений гражданской защиты коммунальной формы собственности...

23.11.2017 17:28

На Сумщине озаботились состоянием бомбоубежищ

С требованием, чтобы защитные сооружения гражданской защиты всегда были наготове обратился глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко к участникам заседания областной...

10.03.2015 11:34

В Сумах нашли неучтенные бомбоубежища

Городские власти дополнительно обследуют неучтенные укрытия и защитные сооружения....

Сумчане показали реальное состояние бомбоубежищ в Сумах (фоторепортаж)
02.03.2015 15:00

Сумчане показали реальное состояние бомбоубежищ в Сумах (фоторепортаж)

Сумчанин Виталий Моисеенко выложил в сеть фото бомбоубежища, расположенного под его домом по пр. Шевченко, 3....

view counter
view counter

Статьи

На Глухівщині кримчанин відкрив авіамодельний гурток
26.12.2021 17:12
Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання
25.12.2021 09:20
«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
24.12.2021 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
23.12.2021 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
23.12.2021 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.