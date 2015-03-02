Мэр Сум поручил проверить бомбоубежища

Мэр Сум Александр Лысенко в связи с эскалацией на границе с Россией дал поручение своему первому заму Михаилу Бондаренко и начальнику отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артуру Петрову проверить бомбоубежища и переговорить с командиром территориальной обороны насчет возможных учений.
Сумские защитные сооружения коммунальной формы собственности требуют ремонта....
В Сумах создали временную комиссию по осуществлению контроля за содержанием и состоянием готовности защитных сооружений гражданской защиты коммунальной формы собственности...
С требованием, чтобы защитные сооружения гражданской защиты всегда были наготове обратился глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко к участникам заседания областной...
Городские власти дополнительно обследуют неучтенные укрытия и защитные сооружения....
Сумчанин Виталий Моисеенко выложил в сеть фото бомбоубежища, расположенного под его домом по пр. Шевченко, 3....