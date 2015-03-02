Мэр Сум поручил проверить бомбоубежища Вопрос подняли сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко в связи с эскалацией на границе с Россией дал поручение своему первому заму Михаилу Бондаренко и начальнику отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артуру Петрову проверить бомбоубежища и переговорить с командиром территориальной обороны насчет возможных учений.