На Сумщине сотрудники полиции вернули домой несовершеннолетнего беглеца Два часа понадобилось сотрудникам полиции и неравнодушным гражданам, чтобы разыскать и вернуть родным сбежавшего из дома несовершеннолетнего парня.

30 декабря днем в полицию обратилась жительница пгт Степановка Сумского района и сообщила, что ее 13-летний сын покинул место жительства и на ее глазах побежал в неизвестном направлении.

В Степановку немедленно прибыли сотрудники отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области и приступили к поиску ребенка.

Обследуя территорию населенного пункта, правоохранители посетили железнодорожную станцию, и по радиосвязи сообщили работникам железной дороги о приметах мальчика. Эта информация сработала. Вскоре полицейским позвонили по телефону рабочие железной дороги со станции Головашевка и сообщили, что обнаружили беглеца. Оказалось, что парень по железнодорожному пути шел куда глаза глядят.

Замерзшего ребенка отогрели и вернули матери. Жизнь молодого человека в безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.