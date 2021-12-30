В Сумах столкнулись Тойота и Шкода Вчера около 11 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Металлургов.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 61-летний водитель Toyota Corolla, поворачивая налево, не учел дорожной обстановки, не убедился в безопасности своего маневра, допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, водитель которого двигался во встречном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Toyota Corolla админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.