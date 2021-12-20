Новогодние праздники на Сумщине пройдут под влиянием Скандинавского циклона Ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега, временами с дождем и колебания температуры.

30 декабря: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -2..-7°С. 31 декабря: облачно, ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем -3..+2°С. 1 января: облачно, осадки (мокрый снег и дождь), слабый туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2°С.