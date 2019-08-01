Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:07211

Сумские нацгвардейцы вернулись из района проведения операции Объединенных сил

16 сентября личный состав гвардейцев воинской части 3051 Национальной гвардии Украины, который в течение длительного времени выполнял задачи в районе проведения Операция объединенных сил, вернулся в пункт постоянной дислокации.

В течение очередной ротации гвардейцы части добросовестно и старательно выполняли возложенные на них задачи, защищая Восточные рубежи нашей страны.

На строевом плацу части гвардейцев приветствовало командование части, а также представители областной, районной и городской власти. От них не только слова благодарности, но и ценные подарки, грамоты и благодарности.

«За время выполнения задач в составе Объединенных сил вы продемонстрировали высокий профессионализм, безупречную воинскую дисциплину, с честью и достоинством выполняя возложенные на вас задачи. Мы все рады приветствовать вас в стенах родной части, вас ждут родные и близкие, которые за время вашей очередной ротации как всегда были для вас надежным тылом, предоставляя вам сил и уверенности выполнять ваш священный воинский долг», - отметил командир части подполковник Евгений Казанцев.

Также во время торжеств по случаю возвращения личного состава в пункт постоянной дислокации трое офицеров части получили очередные воинские звания.

Общество Нацгвардия
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумські нацгвардійці присягнули на вірність українському народові
14.06.2021 17:53

Сумські нацгвардійці присягнули на вірність українському народові

Гвардійці, які у суботу складали військову присягу, – юнаки із Сумської та Харківської областей....

Сумские нацгвардейцы обнаружили харьковского вора
18.05.2021 17:46

Сумские нацгвардейцы обнаружили харьковского вора

16 мая во время службы по охране общественного порядка военнослужащие воинской части 3051 Национальной гвардии Украины обнаружили мужчину, которого разыскивали...

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів
07.04.2020 08:13

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів

Запобігання виникнення та поширення вірусу COVID-19 на території міста Суми – нині це одне з ключових завдань гвардійців військової частини...

Шестимесячная фирма поставит сумским нацгвардейцам комплекты для защиты на 10 млн грн
30.10.2019 09:36

Шестимесячная фирма поставит сумским нацгвардейцам комплекты для защиты на 10 млн грн

ООО «Технолог 2010» на открытых торгах победило ООО «Спецтехника-Харьков» и получило контракт на закупку для воинской части Национальной гвардии Украины...

В Сумах на охрану общественного порядка города вышли нацгвардейцы
01.08.2019 21:39

В Сумах на охрану общественного порядка города вышли нацгвардейцы

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины начали выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей....

Новости

На Сумщине еще 147 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:44
В Сумах чиновники снова ели и молились
Сегодня 16:38
Сумские нацгвардейцы вернулись из района проведения операции Объединенных сил
Сегодня 16:07
В Глухове мотоциклист врезался в дерево
Сегодня 15:35
В центре Сум залатали яму после ремонта труб
Сегодня 15:31
На Сумщине задержали подростков, которых искали за убийство, на угоне
Сегодня 14:54
Сумские ОСМД не готовы к отопительному сезону
Сегодня 14:49
Сумские таможенники предотвратили незаконное перемещение 25 000 долларов США
Сегодня 14:39
На Сумщине ловили диверсантов (видео)
Сегодня 14:32
В Ромнах открыли отремонтированное приемное отделение в больнице
Сегодня 13:55
Сумський колекціонер передав музею арехеологічні артефакти
Сегодня 13:15
В Сумах будут судить криминального авторитета
Сегодня 12:43
view counter

Статьи

Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
Сегодня 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
Сегодня 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
Вчера 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
Вчера 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
Вчера 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.