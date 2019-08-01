Сумские нацгвардейцы вернулись из района проведения операции Объединенных сил

В течение очередной ротации гвардейцы части добросовестно и старательно выполняли возложенные на них задачи, защищая Восточные рубежи нашей страны.
На строевом плацу части гвардейцев приветствовало командование части, а также представители областной, районной и городской власти. От них не только слова благодарности, но и ценные подарки, грамоты и благодарности.
«За время выполнения задач в составе Объединенных сил вы продемонстрировали высокий профессионализм, безупречную воинскую дисциплину, с честью и достоинством выполняя возложенные на вас задачи. Мы все рады приветствовать вас в стенах родной части, вас ждут родные и близкие, которые за время вашей очередной ротации как всегда были для вас надежным тылом, предоставляя вам сил и уверенности выполнять ваш священный воинский долг», - отметил командир части подполковник Евгений Казанцев.
Также во время торжеств по случаю возвращения личного состава в пункт постоянной дислокации трое офицеров части получили очередные воинские звания.
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