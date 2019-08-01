Сумские нацгвардейцы вернулись из района проведения операции Объединенных сил 16 сентября личный состав гвардейцев воинской части 3051 Национальной гвардии Украины, который в течение длительного времени выполнял задачи в районе проведения Операция объединенных сил, вернулся в пункт постоянной дислокации.

В течение очередной ротации гвардейцы части добросовестно и старательно выполняли возложенные на них задачи, защищая Восточные рубежи нашей страны.

На строевом плацу части гвардейцев приветствовало командование части, а также представители областной, районной и городской власти. От них не только слова благодарности, но и ценные подарки, грамоты и благодарности.

«За время выполнения задач в составе Объединенных сил вы продемонстрировали высокий профессионализм, безупречную воинскую дисциплину, с честью и достоинством выполняя возложенные на вас задачи. Мы все рады приветствовать вас в стенах родной части, вас ждут родные и близкие, которые за время вашей очередной ротации как всегда были для вас надежным тылом, предоставляя вам сил и уверенности выполнять ваш священный воинский долг», - отметил командир части подполковник Евгений Казанцев.

Также во время торжеств по случаю возвращения личного состава в пункт постоянной дислокации трое офицеров части получили очередные воинские звания.