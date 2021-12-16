В Сумах авто врезалось в ЦУМ

Водитель иномарки врезался в стену Центрального универмага на ул. Петропавловской. На месте происшествия работали патрульные, пишет 0542.ua.
Подробности и последствия аварии – в следующих новостях.
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