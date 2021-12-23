В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 228 человек

По состоянию на 23 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2781 летальных случаев, за прошедшие сутки – 7 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 1, Шосткинский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 123 754 человек, из них за минувшие сутки – 431 (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 70, Роменский р-н – 32, Сумской р-н – 215, Шосткинский р-н – 15).
COVID-19 подтвердили у 157 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 122 человек (Конотопский р-н – 66, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...
Снижение заболеваемости СOVID-19 в области не должно влиять на снижение темпов вакцинации....
COVID-19 подтвердили у 47 человек (Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 7, Сумской р-н – 32)....
Статистику предоставила сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....