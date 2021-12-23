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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 228 человек

COVID-19 подтвердили у 228 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 25, Сумской р-н – 105, Шосткинский р-н – 38).

По состоянию на 23 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2781 летальных случаев, за прошедшие сутки – 7 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 1, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 123 754 человек, из них за минувшие сутки – 431 (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 70, Роменский р-н – 32, Сумской р-н – 215, Шосткинский р-н – 15).

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Общество Коронавирус
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18.30
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Новорічні пригоди Їжачка
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11.00; 14.00
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Художня виставка "Зимова палітра"
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