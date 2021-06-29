Губернатор Сумщины не ответил ни на один вопрос во время пресс-конференции Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий говорил много, не хватило времени на вопросы.

Сначала он опоздал на 17 минут, потом журналисты и все желающие могли услышать монолог о достижениях областных властей за последний год. А затем, извинившись, г-н Живицкий ушел на сессию Сумского облсовета, которая также запоздала на 10 минут из-за долгого сбора депутатов. Правда, обещал до Нового года встретиться с журналистами еще раз…