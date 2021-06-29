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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:141202

Губернатор Сумщины не ответил ни на один вопрос во время пресс-конференции

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий говорил много, не хватило времени на вопросы.

Сначала он опоздал на 17 минут, потом журналисты и все желающие могли услышать монолог о достижениях областных властей за последний год. А затем, извинившись, г-н Живицкий ушел на сессию Сумского облсовета, которая также запоздала на 10 минут из-за долгого сбора депутатов. Правда, обещал до Нового года встретиться с журналистами еще раз…

Политика Дмитрий Живицкий
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