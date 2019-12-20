Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан

В среду, 22 декабря, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066)8445296 телефонный личный прием по вопросам льготного обеспечения, выплаты всех видов социальной помощи, других дополнительных социальных гарантий будет проводить заместитель директора департамента – начальник управления денежных выплат, компенсаций и предоставления льгот Наталья Лавринович.
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий....
Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости....
С 23 декабря будут изменены номера телефонов департамента социальной защиты населения Сумского городского совета....