Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 22 декабря, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066)8445296 телефонный личный прием по вопросам льготного обеспечения, выплаты всех видов социальной помощи, других дополнительных социальных гарантий будет проводить заместитель директора департамента – начальник управления денежных выплат, компенсаций и предоставления льгот Наталья Лавринович.