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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58256

Департамент соцзащиты на связи: ответы на актуальные вопросы сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 22 декабря, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066)8445296 телефонный личный прием по вопросам льготного обеспечения, выплаты всех видов социальной помощи, других дополнительных социальных гарантий будет проводить заместитель директора департамента – начальник управления денежных выплат, компенсаций и предоставления льгот Наталья Лавринович.

Общество Департамент социальной защиты населения
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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