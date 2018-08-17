Завтра в департаменте соцзащиты ответят на вопросы сумчан

В среду, 7 июля, с 10:00 до 12:00 по тел. (066) 8445296 личный прием по вопросам социальной защиты проводить первый заместитель директора департамента Светлана Маринченко.
Позвонив в указанное время, сумчане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся социальной защиты.
Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий....
Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости....
С 23 декабря будут изменены номера телефонов департамента социальной защиты населения Сумского городского совета....
В связи с государственным праздником, Днем Независимости Украины, департамент социальной защиты населения Сумского горсовета меняет график работы....
С целью осведомленности граждан по вопросам нового порядка назначения жилищных субсидий специалисты департамента социальной защиты населения проводят широкую информационно-разъяснительную работу,...