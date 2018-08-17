Завтра в департаменте соцзащиты ответят на вопросы сумчан Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 7 июля, с 10:00 до 12:00 по тел. (066) 8445296 личный прием по вопросам социальной защиты проводить первый заместитель директора департамента Светлана Маринченко.

Позвонив в указанное время, сумчане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся социальной защиты.