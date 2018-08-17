Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:35293

Завтра в департаменте соцзащиты ответят на вопросы сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 7 июля, с 10:00 до 12:00 по тел. (066) 8445296 личный прием по вопросам социальной защиты проводить первый заместитель директора департамента Светлана Маринченко.

Позвонив в указанное время, сумчане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся социальной защиты.

Общество Департамент социальной защиты населения
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан
17.03.2020 12:19

В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан

Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий....

13.03.2020 15:16

Департамент соцзащиты призывает сумчан во время карантина пользоваться дистанционным консультированием

Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости....

20.12.2019 17:23

Сумской департамент соцзащиты поменял номера телефонов

С 23 декабря будут изменены номера телефонов департамента социальной защиты населения Сумского городского совета....

22.08.2019 14:00

На праздничные дни департамент социальной защиты населения меняет график работы

В связи с государственным праздником, Днем Независимости Украины, департамент социальной защиты населения Сумского горсовета меняет график работы....

17.08.2018 12:35

Специалисты департамента соцзащиты продолжают консультировать сумчан

С целью осведомленности граждан по вопросам нового порядка назначения жилищных субсидий специалисты департамента социальной защиты населения проводят широкую информационно-разъяснительную работу,...

Новости

На Сумщине еще 17 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:59
11 лет за решеткой за убийство знакомого проведет житель Сумщины
Сегодня 17:17
Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор
Сегодня 16:47
Какую погоду прогнозируют синоптики на Сумщине?
Сегодня 16:30
Сумчанка перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Молоді авіатори України»
Сегодня 15:54
Рятувальники закликають громадян бути обережними під час Івана Купала
Сегодня 15:11
Завтра в департаменте соцзащиты ответят на вопросы сумчан
Сегодня 14:35
В сумском сквере «Дружба» вместо кафе хотят построить 9-этажку!
Сегодня 14:05
В Сумах ГАЗель столкнулась с легковушкой
Сегодня 13:58
Конотопчанки едут на чемпионат Европы
Сегодня 13:22
Сумскому горсовету предлагают новый исполком
Сегодня 12:47
Минсоцполитики переназначило субсидии для большинства получателей
Сегодня 12:41
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа, У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа, У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.