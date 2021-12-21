На Сумщину з зони ООС повернулися захисники України

Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Вячеслав Печененко та начальник управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку Василь Одарченко привітали наших захисників із святами, що пройшли нещодавно: Днем Збройних Сил України, Днем Сухопутних військ України та з прийдешніми святами.
Упродовж дев’яти місяців особовий склад батальйону виконував бойові завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Бійці на високому рівні виконали завдання військового командування, підвищили професійні навички, освоїли нові зразки озброєння й військової техніки. Цей досвід сьогодні – на вагу золота.
«Сумчани з честю виконали свої службові обов’язки і напередодні Нового року повернулися додому, здорові та неушкоджені, – відзначив у вітальному слові Вячеслав Печененко. – Від імені всіх земляків висловлюю бійцям подяку за мужність та вагомий внесок в оборону держави. Ви даєте приклад справжньої любові до своєї країни, непоказного патріотизму».
Після теплих слів подяки і шани на адресу воїнів, кращим із кращих були вручені грамоти та відзнаки.