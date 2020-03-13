В департаменте соцзащиты сообщают об изменении телефонных номеров

Для того, чтобы получить информацию по разным направлениям работы, необходимо позвонить:
78-71-47 – специалисты по реализации государственной политики в сфере занятости населения, рынка труда и создания рабочих мест; коллективно-договорного регулирования; гендерного равенства, противодействия домашнему насилию и торговле людьми; прохождение альтернативной (невоенной) службы;
78-71-48 – специалисты по вопросам реализации государственной политики по вопросам семьи; оформление удостоверений для многодетных семей; нарушение ходатайства о присвоении почетного звания Украины «Мать-героиня»; организации оздоровления и отдыха детей льготных категорий;
78-71-46 – специалисты по вопросам установления опеки над совершеннолетними душевнобольными лицами;
78-71-47 – специалисты по вопросам надзора за соблюдением требований законодательства при назначении и выплате пенсий.
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии»....
Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий....
Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости....