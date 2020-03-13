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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51397

В департаменте соцзащиты сообщают об изменении телефонных номеров

Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета сообщает, что в номерах телефонов управления социально-трудовых отношений произошли изменения.

Для того, чтобы получить информацию по разным направлениям работы, необходимо позвонить:

78-71-47 – специалисты по реализации государственной политики в сфере занятости населения, рынка труда и создания рабочих мест; коллективно-договорного регулирования; гендерного равенства, противодействия домашнему насилию и торговле людьми; прохождение альтернативной (невоенной) службы;

78-71-48 – специалисты по вопросам реализации государственной политики по вопросам семьи; оформление удостоверений для многодетных семей; нарушение ходатайства о присвоении почетного звания Украины «Мать-героиня»; организации оздоровления и отдыха детей льготных категорий;

78-71-46 – специалисты по вопросам установления опеки над совершеннолетними душевнобольными лицами;

78-71-47 – специалисты по вопросам надзора за соблюдением требований законодательства при назначении и выплате пенсий.

Общество Департамент социальной защиты населения
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
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21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
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